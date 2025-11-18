Stacy Staked XTZ מחיר היום

מחיר Stacy Staked XTZ (STXTZ) בזמן אמת היום הוא $ 0.556526, עם שינוי של 0.82% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STXTZ ל USD הוא $ 0.556526 לכל STXTZ.

Stacy Staked XTZ כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,196,938, עם היצע במחזור של 9.34M STXTZ. ב‑24 השעות האחרונות, STXTZ סחר בין $ 0.548766 (נמוך) ל $ 0.565147 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.06, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.464512.

ביצועים לטווח קצר, STXTZ נע ב +0.10% בשעה האחרונה ו -14.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Stacy Staked XTZ (STXTZ) מידע שוק

שווי שוק $ 5.20M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.20M אספקת מחזור 9.34M אספקה כוללת 9,338,322.477683

