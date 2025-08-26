עוד על USDX

Stables Labs USDX מחיר (USDX)

$0.997318
Stables Labs USDX (USDX) מידע על מחיר (USD)

$ 0.996457
24 שעות נמוך
$ 0.998207
גבוה 24 שעות

$ 0.996457
$ 0.998207
$ 1.057
$ 0.944423
Stables Labs USDX (USDX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.997318. במהלך 24 השעות האחרונות, USDX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.996457 לבין שיא של $ 0.998207, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.057, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.944423.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDX השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stables Labs USDX (USDX) מידע שוק

$ 680.68M
--
$ 680.68M
682.51M
682,505,058.8979037
שווי השוק הנוכחי של Stables Labs USDX הוא $ 680.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDX הוא 682.51M, עם היצע כולל של 682505058.8979037. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 680.68M.

Stables Labs USDX (USDX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Stables Labs USDXל USDהיה $ -0.0005034476941466.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStables Labs USDX ל USDהיה . $ -0.0013453819.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStables Labs USDX ל USDהיה $ -0.0009959217.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Stables Labs USDXל USDהיה $ -0.0027342705808905.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0005034476941466-0.05%
30 ימים$ -0.0013453819-0.13%
60 ימים$ -0.0009959217-0.09%
90 ימים$ -0.0027342705808905-0.27%

מה זהStables Labs USDX (USDX)

USDX (Website: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) is a synthetic USD stablecoin designed to provide stability without relying on traditional banking infrastructure. Backed by delta-neutral positions across multiple exchanges, USDX seamlessly bridges the gap between DeFi, CeFi, and TradFi. It enables DeFi users to access traditional delta-neutral strategies executed in CeFi platforms. As a crypto-native stablecoin, USDX offers a scalable, censorship-resistant, and highly stable solution for users looking to navigate the world of decentralized finance with confidence.

Stables Labs USDX (USDX) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Stables Labs USDXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Stables Labs USDX (USDX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Stables Labs USDX (USDX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Stables Labs USDX.

Stables Labs USDX (USDX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Stables Labs USDX (USDX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USDX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Stables Labs USDX (USDX)

כמה שווה Stables Labs USDX (USDX) היום?
החי USDXהמחיר ב USD הוא 0.997318 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USDX ל USD?
המחיר הנוכחי של USDX ל USD הוא $ 0.997318. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Stables Labs USDX?
שווי השוק של USDX הוא $ 680.68M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USDX?
ההיצע במחזור של USDX הוא 682.51M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USDX?
‏‏USDX השיג מחיר שיא (ATH) של 1.057 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USDX?
USDX ‏‏רשם מחירATL של 0.944423 USD.
מהו נפח המסחר של USDX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USDX הוא -- USD.
האם USDX יעלה השנה?
USDX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USDX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.