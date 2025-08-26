Stables Labs USDX (USDX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.996457 גבוה 24 שעות $ 0.998207 שיא כל הזמנים $ 1.057 המחיר הנמוך ביותר $ 0.944423 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) -0.05% שינוי מחיר (7D) -0.11%

Stables Labs USDX (USDX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.997318. במהלך 24 השעות האחרונות, USDX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.996457 לבין שיא של $ 0.998207, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.057, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.944423.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDX השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stables Labs USDX (USDX) מידע שוק

שווי שוק $ 680.68M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 680.68M אספקת מחזור 682.51M אספקה כוללת 682,505,058.8979037

שווי השוק הנוכחי של Stables Labs USDX הוא $ 680.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDX הוא 682.51M, עם היצע כולל של 682505058.8979037. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 680.68M.