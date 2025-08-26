Stables Labs Staked USDX (SUSDX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 1.088 גבוה 24 שעות $ 1.1 שיא כל הזמנים $ 1.17 המחיר הנמוך ביותר $ 0.980819 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.35% שינוי מחיר (1D) -0.09% שינוי מחיר (7D) -0.14%

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) המחיר בזמן אמת של הוא $1.096. במהלך 24 השעות האחרונות, SUSDX נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.088 לבין שיא של $ 1.1, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUSDXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.17, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.980819.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUSDX השתנה ב +0.35% במהלך השעה האחרונה, -0.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) מידע שוק

שווי שוק $ 259.56M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 259.56M אספקת מחזור 235.93M אספקה כוללת 235,925,360.3298137

שווי השוק הנוכחי של Stables Labs Staked USDX הוא $ 259.56M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUSDX הוא 235.93M, עם היצע כולל של 235925360.3298137. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 259.56M.