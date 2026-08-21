Stablecorp QCAD מחיר היום

מחיר Stablecorp QCAD (QCAD) בזמן אמת היום הוא $ 0.725607, עם שינוי של 0.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ QCAD ל USD הוא $ 0.725607 לכל QCAD.

Stablecorp QCAD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,199,458, עם היצע במחזור של 1.65M QCAD. ב‑24 השעות האחרונות, QCAD סחר בין $ 0.72464 (נמוך) ל $ 0.72638 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.736982, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.702709.

ביצועים לטווח קצר, QCAD נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.51% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 43.51.

Stablecorp QCAD (QCAD) מידע שוק

שווי שוק $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M נפח (24 שעות) $ 43.51$ 43.51 $ 43.51 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M אספקת מחזור 1.65M 1.65M 1.65M אספקה כוללת 1,653,040.54 1,653,040.54 1,653,040.54

שווי השוק הנוכחי של Stablecorp QCAD הוא $ 1.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 43.51. ההיצע במחזור של QCAD הוא 1.65M, עם היצע כולל של 1653040.54. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.20M.