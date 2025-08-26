Stability (STBL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.061052 גבוה 24 שעות $ 0.062194 שיא כל הזמנים $ 0.121797 המחיר הנמוך ביותר $ 0.055804 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) +0.25% שינוי מחיר (7D) +4.84%

Stability (STBL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.062131. במהלך 24 השעות האחרונות, STBL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.061052 לבין שיא של $ 0.062194, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STBLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.121797, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.055804.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STBL השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stability (STBL) מידע שוק

שווי שוק $ 623.08K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.21M אספקת מחזור 10.03M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Stability הוא $ 623.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STBL הוא 10.03M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.21M.