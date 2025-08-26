SroomAI DAO (SHR0) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00141475 $ 0.00141475 $ 0.00141475 24 שעות נמוך $ 0.00160185 $ 0.00160185 $ 0.00160185 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00141475$ 0.00141475 $ 0.00141475 גבוה 24 שעות $ 0.00160185$ 0.00160185 $ 0.00160185 שיא כל הזמנים $ 0.02437799$ 0.02437799 $ 0.02437799 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.13% שינוי מחיר (1D) -9.11% שינוי מחיר (7D) -27.79% שינוי מחיר (7D) -27.79%

SroomAI DAO (SHR0) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00143963. במהלך 24 השעות האחרונות, SHR0 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00141475 לבין שיא של $ 0.00160185, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHR0השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02437799, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHR0 השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, -9.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SroomAI DAO (SHR0) מידע שוק

שווי שוק $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M אספקת מחזור 1.10B 1.10B 1.10B אספקה כוללת 1,100,000,000.0 1,100,000,000.0 1,100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SroomAI DAO הוא $ 1.59M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHR0 הוא 1.10B, עם היצע כולל של 1100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.59M.