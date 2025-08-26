עוד על SHR0

SHR0 מידע על מחיר

SHR0 אתר רשמי

SHR0 טוקניומיקה

SHR0 תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

SroomAI DAO סֵמֶל

SroomAI DAO מחיר (SHR0)

לא רשום

1 SHR0 ל USDמחיר חי:

$0.00143963
$0.00143963$0.00143963
-9.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
SroomAI DAO (SHR0) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:01:04 (UTC+8)

SroomAI DAO (SHR0) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00141475
$ 0.00141475$ 0.00141475
24 שעות נמוך
$ 0.00160185
$ 0.00160185$ 0.00160185
גבוה 24 שעות

$ 0.00141475
$ 0.00141475$ 0.00141475

$ 0.00160185
$ 0.00160185$ 0.00160185

$ 0.02437799
$ 0.02437799$ 0.02437799

$ 0
$ 0$ 0

+0.13%

-9.11%

-27.79%

-27.79%

SroomAI DAO (SHR0) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00143963. במהלך 24 השעות האחרונות, SHR0 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00141475 לבין שיא של $ 0.00160185, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHR0השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02437799, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHR0 השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, -9.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SroomAI DAO (SHR0) מידע שוק

$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M

--
----

$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M

1.10B
1.10B 1.10B

1,100,000,000.0
1,100,000,000.0 1,100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SroomAI DAO הוא $ 1.59M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHR0 הוא 1.10B, עם היצע כולל של 1100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.59M.

SroomAI DAO (SHR0) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SroomAI DAOל USDהיה $ -0.000144391419066784.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSroomAI DAO ל USDהיה . $ -0.0008718520.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSroomAI DAO ל USDהיה $ -0.0007094237.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SroomAI DAOל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000144391419066784-9.11%
30 ימים$ -0.0008718520-60.56%
60 ימים$ -0.0007094237-49.27%
90 ימים$ 0--

מה זהSroomAI DAO (SHR0)

Inspired by ai16z, SroomAI DAO - the first AI hedge fund for investment in AI projects on SUI. This is the first DAO token created in suidaos.com platform. In a virtual psychedelic mushroom lab, AI-driven waifu scientists pioneer innovation of technology and magic fungi. The DAO specializes in exploring, cultivating, and trading unique virtual magic mushrooms, revolutionizing virtual trippy culture.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

SroomAI DAO (SHR0) משאב

האתר הרשמי

SroomAI DAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SroomAI DAO (SHR0) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SroomAI DAO (SHR0) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SroomAI DAO.

בדוק את SroomAI DAO תחזית המחיר עכשיו‏!

SHR0 למטבעות מקומיים

SroomAI DAO (SHR0) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SroomAI DAO (SHR0) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SHR0 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SroomAI DAO (SHR0)

כמה שווה SroomAI DAO (SHR0) היום?
החי SHR0המחיר ב USD הוא 0.00143963 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SHR0 ל USD?
המחיר הנוכחי של SHR0 ל USD הוא $ 0.00143963. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SroomAI DAO?
שווי השוק של SHR0 הוא $ 1.59M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SHR0?
ההיצע במחזור של SHR0 הוא 1.10B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SHR0?
‏‏SHR0 השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02437799 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SHR0?
SHR0 ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SHR0?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SHR0 הוא -- USD.
האם SHR0 יעלה השנה?
SHR0 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SHR0 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:01:04 (UTC+8)

SroomAI DAO (SHR0) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.