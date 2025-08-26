SQRBIT (SQRB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.107605$ 0.107605 $ 0.107605 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) -9.49% שינוי מחיר (7D) +35.68% שינוי מחיר (7D) +35.68%

SQRBIT (SQRB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SQRB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SQRBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.107605, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SQRB השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -9.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+35.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SQRBIT (SQRB) מידע שוק

שווי שוק $ 64.62K$ 64.62K $ 64.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 190.02K$ 190.02K $ 190.02K אספקת מחזור 3.40B 3.40B 3.40B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SQRBIT הוא $ 64.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SQRB הוא 3.40B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 190.02K.