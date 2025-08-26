עוד על SQRB

SQRBIT סֵמֶל

SQRBIT מחיר (SQRB)

לא רשום

1 SQRB ל USDמחיר חי:

--
----
-9.40%1D
mexc
USD
SQRBIT (SQRB) טבלת מחירים חיה
SQRBIT (SQRB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.107605
$ 0.107605$ 0.107605

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

-9.49%

+35.68%

+35.68%

SQRBIT (SQRB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SQRB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SQRBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.107605, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SQRB השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -9.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+35.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SQRBIT (SQRB) מידע שוק

$ 64.62K
$ 64.62K$ 64.62K

--
----

$ 190.02K
$ 190.02K$ 190.02K

3.40B
3.40B 3.40B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SQRBIT הוא $ 64.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SQRB הוא 3.40B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 190.02K.

SQRBIT (SQRB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SQRBITל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSQRBIT ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSQRBIT ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SQRBITל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.49%
30 ימים$ 0+46.13%
60 ימים$ 0+533.18%
90 ימים$ 0--

מה זהSQRBIT (SQRB)

SQRBIT transforms real estate investing with tokenization, allowing fractional ownership in high-value residential, commercial, retail, and land properties. As an RWA platform, SQRBIT bridges the gap between traditional real estate and the digital asset world. Join the future of tokenized property investment with SQRBIT. The global real estate market represents an immense $325 trillion dollars, and SQRBIT allows you to own fractional ownership in high-value residentials, commercial, stores and land properties. You can easily buy and sell fractional ownership in our growing real estate portfolio through tokenization, enabling you to enjoy the benefits of ownership without any hassle. Let's Tokenize Every Square Foot with SQRBIT!

SQRBITתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SQRBIT (SQRB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SQRBIT (SQRB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SQRBIT.

בדוק את SQRBIT תחזית המחיר עכשיו‏!

SQRB למטבעות מקומיים

SQRBIT (SQRB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SQRBIT (SQRB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SQRB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SQRBIT (SQRB)

כמה שווה SQRBIT (SQRB) היום?
החי SQRBהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SQRB ל USD?
המחיר הנוכחי של SQRB ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SQRBIT?
שווי השוק של SQRB הוא $ 64.62K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SQRB?
ההיצע במחזור של SQRB הוא 3.40B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SQRB?
‏‏SQRB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.107605 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SQRB?
SQRB ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SQRB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SQRB הוא -- USD.
האם SQRB יעלה השנה?
SQRB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SQRB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
SQRBIT (SQRB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

