SPY AI AGENT by Virtuals מחיר היום

מחיר SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00005561, עם שינוי של 5.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPYAI ל USD הוא $ 0.00005561 לכל SPYAI.

SPY AI AGENT by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 55,613, עם היצע במחזור של 1.00B SPYAI. ב‑24 השעות האחרונות, SPYAI סחר בין $ 0.00005312 (נמוך) ל $ 0.00005949 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00023634, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00003335.

ביצועים לטווח קצר, SPYAI נע ב -1.51% בשעה האחרונה ו -23.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) מידע שוק

שווי שוק $ 55.61K$ 55.61K $ 55.61K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 55.61K$ 55.61K $ 55.61K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SPY AI AGENT by Virtuals הוא $ 55.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPYAI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.61K.