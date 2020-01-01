SPURDO ON ETH (SPURDO) טוקנומיקה

SPURDO ON ETH (SPURDO) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי SPURDO ON ETH (SPURDO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

SPURDO ON ETH (SPURDO) מידע

Sburdo represents dynamism and discipline again. We are here to advance progress in digital finance! Sburdo's mission: to redefine currents and lead uncertain movements!

אתר רשמי:
https://spurdo-erc.xyz/

SPURDO ON ETH (SPURDO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור SPURDO ON ETH (SPURDO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 401.15K
$ 401.15K$ 401.15K
ההיצע הכולל:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
אספקה במחזור:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 401.15K
$ 401.15K$ 401.15K
שיא כל הזמנים:
$ 0.04680185
$ 0.04680185$ 0.04680185
שפל כל הזמנים:
$ 0
$ 0$ 0
מחיר נוכחי:
$ 0.00040133
$ 0.00040133$ 0.00040133

SPURDO ON ETH (SPURDO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של SPURDO ON ETH (SPURDO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של SPURDO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות SPURDOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את SPURDOטוקניומיקה, חקרו אתSPURDOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

