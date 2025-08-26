Spunk (SPUNK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00433601$ 0.00433601 $ 0.00433601 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +13.79% שינוי מחיר (7D) +13.79%

Spunk (SPUNK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SPUNK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPUNKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00433601, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPUNK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Spunk (SPUNK) מידע שוק

שווי שוק $ 2.83K$ 2.83K $ 2.83K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.17K$ 3.17K $ 3.17K אספקת מחזור 876.16M 876.16M 876.16M אספקה כוללת 983,011,229.451682 983,011,229.451682 983,011,229.451682

שווי השוק הנוכחי של Spunk הוא $ 2.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPUNK הוא 876.16M, עם היצע כולל של 983011229.451682. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.17K.