טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.60% שינוי מחיר (7D) +2.79%

SpotWin (SPOTWIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SPOTWIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPOTWINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPOTWIN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי שוק $ 35.93K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35.93K אספקת מחזור 999.99M אספקה כוללת 999,993,006.2963954

שווי השוק הנוכחי של SpotWin הוא $ 35.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPOTWIN הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999993006.2963954. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.93K.