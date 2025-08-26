Spottie WiFi (WIFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00124253$ 0.00124253 $ 0.00124253 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000882$ 0.00000882 $ 0.00000882 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Spottie WiFi (WIFI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001713. במהלך 24 השעות האחרונות, WIFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WIFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00124253, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000882.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WIFI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Spottie WiFi (WIFI) מידע שוק

שווי שוק $ 17.13K$ 17.13K $ 17.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.13K$ 17.13K $ 17.13K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,991,828.0 999,991,828.0 999,991,828.0

שווי השוק הנוכחי של Spottie WiFi הוא $ 17.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WIFI הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999991828.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.13K.