Sports Brackets מחיר היום

מחיר Sports Brackets (BRACKETS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.29% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BRACKETS ל USD הוא $ 0 לכל BRACKETS.

Sports Brackets כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 189,312, עם היצע במחזור של 998.75M BRACKETS. ב‑24 השעות האחרונות, BRACKETS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BRACKETS נע ב -1.09% בשעה האחרונה ו +10.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.11K.

Sports Brackets (BRACKETS) מידע שוק

שווי שוק $ 189.31K$ 189.31K $ 189.31K נפח (24 שעות) $ 1.11K$ 1.11K $ 1.11K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 189.31K$ 189.31K $ 189.31K אספקת מחזור 998.75M 998.75M 998.75M אספקה כוללת 998,753,220.7883407 998,753,220.7883407 998,753,220.7883407

שווי השוק הנוכחי של Sports Brackets הוא $ 189.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.11K. ההיצע במחזור של BRACKETS הוא 998.75M, עם היצע כולל של 998753220.7883407. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 189.31K.