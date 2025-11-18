Sports Bet מחיר היום

מחיר Sports Bet (SBET) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SBET ל USD הוא -- לכל SBET.

Sports Bet כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 30,287, עם היצע במחזור של 826.92M SBET. ב‑24 השעות האחרונות, SBET סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00606519, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SBET נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו -0.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Sports Bet (SBET) מידע שוק

שווי שוק $ 30.29K$ 30.29K $ 30.29K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 128.19K$ 128.19K $ 128.19K אספקת מחזור 826.92M 826.92M 826.92M אספקה כוללת 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sports Bet הוא $ 30.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SBET הוא 826.92M, עם היצע כולל של 3500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 128.19K.