Sports Analyst AI (SPORT) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Sports Analyst AI (SPORT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

Sports Analyst AI (SPORT) מידע

Staicy Sport is an AI Agent created within the Creator.Bid ecosystem. Staicy is a cutting-edge AI model providing you with hyper-accurate insights, commentary & predictions on your favorite sporting events!

The sports betting industry has seen exponential growth in recent years, fueled by the rise of online betting platforms and increased accessibility. Despite this growth, many traditional betting models remain opaque, relying heavily on subjective analysis and outdated systems. AI Agent Staicy Sport addresses these challenges by introducing an innovative, AI-driven approach to sports betting.

אתר רשמי:
https://staicy.ai/
מסמך לבן:
https://staicysport.gitbook.io/staicysport

Sports Analyst AI (SPORT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Sports Analyst AI (SPORT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 9.58K
$ 9.58K
ההיצע הכולל:
$ 21.00M
$ 21.00M
אספקה במחזור:
$ 20.82M
$ 20.82M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 9.66K
$ 9.66K
שיא כל הזמנים:
$ 0.06956
$ 0.06956
שפל כל הזמנים:
$ 0
$ 0
מחיר נוכחי:
$ 0.00045998
$ 0.00045998

Sports Analyst AI (SPORT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Sports Analyst AI (SPORT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של SPORT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות SPORTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את SPORTטוקניומיקה, חקרו אתSPORTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

SPORT חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן SPORT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SPORT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.