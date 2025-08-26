Sports Analyst AI (SPORT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.06956 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.93% שינוי מחיר (7D) +2.46%

Sports Analyst AI (SPORT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SPORT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPORTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.06956, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPORT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sports Analyst AI (SPORT) מידע שוק

שווי שוק $ 9.58K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.66K אספקת מחזור 20.82M אספקה כוללת 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sports Analyst AI הוא $ 9.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPORT הוא 20.82M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.66K.