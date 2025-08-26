Sport Bettor AI (ZEBRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.38% שינוי מחיר (7D) -4.25% שינוי מחיר (7D) -4.25%

Sport Bettor AI (ZEBRO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ZEBRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZEBROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZEBRO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sport Bettor AI (ZEBRO) מידע שוק

שווי שוק $ 104.95K$ 104.95K $ 104.95K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 104.95K$ 104.95K $ 104.95K אספקת מחזור 999.24M 999.24M 999.24M אספקה כוללת 999,239,020.4349592 999,239,020.4349592 999,239,020.4349592

שווי השוק הנוכחי של Sport Bettor AI הוא $ 104.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZEBRO הוא 999.24M, עם היצע כולל של 999239020.4349592. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 104.95K.