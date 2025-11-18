spiritcoin מחיר היום

מחיר spiritcoin (SPIRITCOIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000499, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPIRITCOIN ל USD הוא $ 0.00000499 לכל SPIRITCOIN.

spiritcoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,984.5, עם היצע במחזור של 999.42M SPIRITCOIN. ב‑24 השעות האחרונות, SPIRITCOIN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00056793, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000485.

ביצועים לטווח קצר, SPIRITCOIN נע ב -- בשעה האחרונה ו -7.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

spiritcoin (SPIRITCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 4.98K$ 4.98K $ 4.98K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.98K$ 4.98K $ 4.98K אספקת מחזור 999.42M 999.42M 999.42M אספקה כוללת 999,419,469.624942 999,419,469.624942 999,419,469.624942

