Spirit Town מחיר היום

מחיר Spirit Town (SPIRIT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPIRIT ל USD הוא $ 0 לכל SPIRIT.

Spirit Town כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 23,533, עם היצע במחזור של 100.00B SPIRIT. ב‑24 השעות האחרונות, SPIRIT סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SPIRIT נע ב -- בשעה האחרונה ו +10.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Spirit Town (SPIRIT) מידע שוק

שווי שוק $ 23.53K$ 23.53K $ 23.53K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.53K$ 23.53K $ 23.53K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Spirit Town הוא $ 23.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPIRIT הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.53K.