SpinDash סֵמֶל

SpinDash מחיר (SPINDASH)

לא רשום

1 SPINDASH ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
SpinDash (SPINDASH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:03:06 (UTC+8)

SpinDash (SPINDASH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-16.93%

-16.93%

SpinDash (SPINDASH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SPINDASH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPINDASHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPINDASH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SpinDash (SPINDASH) מידע שוק

$ 5.18K
$ 5.18K$ 5.18K

--
----

$ 8.30K
$ 8.30K$ 8.30K

582.36M
582.36M 582.36M

933,420,552.1145079
933,420,552.1145079 933,420,552.1145079

שווי השוק הנוכחי של SpinDash הוא $ 5.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPINDASH הוא 582.36M, עם היצע כולל של 933420552.1145079. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.30K.

SpinDash (SPINDASH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SpinDashל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSpinDash ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSpinDash ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SpinDashל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-86.54%
60 ימים$ 0-51.70%
90 ימים$ 0--

מה זהSpinDash (SPINDASH)

SpinDash was first introduced on Sonic's Degen Express launcher through a stealth launch. We are the first ever Decentralize Prediction Market on Sonic chain. We also offer a product called sonic333 which is basically an ODTE options mini-game. Players can choose if a token goes up or down in 3 minutes and 33 seconds. All bets are resolved through an LLM (AI). We aim to make a project that is truly decentralized, from tokenomics to our actual products.

SpinDash (SPINDASH) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

SpinDashתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SpinDash (SPINDASH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SpinDash (SPINDASH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SpinDash.

בדוק את SpinDash תחזית המחיר עכשיו‏!

SPINDASH למטבעות מקומיים

SpinDash (SPINDASH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SpinDash (SPINDASH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SPINDASH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SpinDash (SPINDASH)

כמה שווה SpinDash (SPINDASH) היום?
החי SPINDASHהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SPINDASH ל USD?
המחיר הנוכחי של SPINDASH ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SpinDash?
שווי השוק של SPINDASH הוא $ 5.18K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SPINDASH?
ההיצע במחזור של SPINDASH הוא 582.36M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SPINDASH?
‏‏SPINDASH השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SPINDASH?
SPINDASH ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SPINDASH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SPINDASH הוא -- USD.
האם SPINDASH יעלה השנה?
SPINDASH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SPINDASH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:03:06 (UTC+8)

