SpinDash (SPINDASH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -16.93%

SpinDash (SPINDASH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SPINDASH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPINDASHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPINDASH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SpinDash (SPINDASH) מידע שוק

שווי שוק $ 5.18K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.30K אספקת מחזור 582.36M אספקה כוללת 933,420,552.1145079

שווי השוק הנוכחי של SpinDash הוא $ 5.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPINDASH הוא 582.36M, עם היצע כולל של 933420552.1145079. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.30K.