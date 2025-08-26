עוד על SPIN

Spin It סֵמֶל

Spin It מחיר (SPIN)

לא רשום

1 SPIN ל USDמחיר חי:

$0.00319132
$0.00319132
-1.60%1D
mexc
USD
Spin It (SPIN) טבלת מחירים חיה
Spin It (SPIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00319106
24 שעות נמוך
$ 0.00324629
גבוה 24 שעות

$ 0.00319106
$ 0.00324629
$ 0.00577706
$ 0.00175638
-0.01%

-1.68%

-5.29%

-5.29%

Spin It (SPIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00319132. במהלך 24 השעות האחרונות, SPIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00319106 לבין שיא של $ 0.00324629, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00577706, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00175638.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPIN השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -1.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Spin It (SPIN) מידע שוק

$ 569.70K
--
$ 3.18M
178.51M
995,499,999.9999999
שווי השוק הנוכחי של Spin It הוא $ 569.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPIN הוא 178.51M, עם היצע כולל של 995499999.9999999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.18M.

Spin It (SPIN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Spin Itל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSpin It ל USDהיה . $ +0.0004148195.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSpin It ל USDהיה $ +0.0010755061.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Spin Itל USDהיה $ -0.0007505852419752505.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.68%
30 ימים$ +0.0004148195+13.00%
60 ימים$ +0.0010755061+33.70%
90 ימים$ -0.0007505852419752505-19.04%

מה זהSpin It (SPIN)

SPIN IT is a crypto casino platform offering slots with feature buying, live casino games, specialty games, game shows, plus sports and esports betting. From slots to live tables, we've got your game. Evolution, Pragmatic, and more - only the best for SPIN IT. Live dealers, real action. Blackjack, Baccarat, Roulette & more. Up to 1000x leverage on select crypto. Never lose more than your initial bet. That's the SPIN IT guarantee. Connect your wallet and claim your deposit bonus! Instant deposits with Sonic native assets starting with $SHADOW. No KYC required—start playing now!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Spin It (SPIN) משאב

האתר הרשמי

Spin Itתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Spin It (SPIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Spin It (SPIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Spin It.

בדוק את Spin It תחזית המחיר עכשיו‏!

SPIN למטבעות מקומיים

Spin It (SPIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Spin It (SPIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SPIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Spin It (SPIN)

כמה שווה Spin It (SPIN) היום?
החי SPINהמחיר ב USD הוא 0.00319132 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SPIN ל USD?
המחיר הנוכחי של SPIN ל USD הוא $ 0.00319132. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Spin It?
שווי השוק של SPIN הוא $ 569.70K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SPIN?
ההיצע במחזור של SPIN הוא 178.51M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SPIN?
‏‏SPIN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00577706 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SPIN?
SPIN ‏‏רשם מחירATL של 0.00175638 USD.
מהו נפח המסחר של SPIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SPIN הוא -- USD.
האם SPIN יעלה השנה?
SPIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SPIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.