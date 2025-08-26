Spin It (SPIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00319106 $ 0.00319106 $ 0.00319106 24 שעות נמוך $ 0.00324629 $ 0.00324629 $ 0.00324629 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00319106$ 0.00319106 $ 0.00319106 גבוה 24 שעות $ 0.00324629$ 0.00324629 $ 0.00324629 שיא כל הזמנים $ 0.00577706$ 0.00577706 $ 0.00577706 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00175638$ 0.00175638 $ 0.00175638 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) -1.68% שינוי מחיר (7D) -5.29% שינוי מחיר (7D) -5.29%

Spin It (SPIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00319132. במהלך 24 השעות האחרונות, SPIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00319106 לבין שיא של $ 0.00324629, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00577706, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00175638.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPIN השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -1.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Spin It (SPIN) מידע שוק

שווי שוק $ 569.70K$ 569.70K $ 569.70K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.18M$ 3.18M $ 3.18M אספקת מחזור 178.51M 178.51M 178.51M אספקה כוללת 995,499,999.9999999 995,499,999.9999999 995,499,999.9999999

שווי השוק הנוכחי של Spin It הוא $ 569.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPIN הוא 178.51M, עם היצע כולל של 995499999.9999999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.18M.