Spiko Amundi Overnight Swap Fund מחיר היום

מחיר Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) בזמן אמת היום הוא $ 1.018, עם שינוי של 0.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SAFO ל USD הוא $ 1.018 לכל SAFO.

Spiko Amundi Overnight Swap Fund כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 146,472,020, עם היצע במחזור של 143.85M SAFO. ב‑24 השעות האחרונות, SAFO סחר בין $ 1.018 (נמוך) ל $ 1.018 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.018, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.015.

ביצועים לטווח קצר, SAFO נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +0.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) מידע שוק

שווי שוק $ 146.47M$ 146.47M $ 146.47M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 146.47M$ 146.47M $ 146.47M אספקת מחזור 143.85M 143.85M 143.85M אספקה כוללת 143,850,206.32597 143,850,206.32597 143,850,206.32597

שווי השוק הנוכחי של Spiko Amundi Overnight Swap Fund הוא $ 146.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של SAFO הוא 143.85M, עם היצע כולל של 143850206.32597. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 146.47M.