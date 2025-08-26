עוד על SPHERE

Sphere Finance סֵמֶל

Sphere Finance מחיר (SPHERE)

לא רשום

1 SPHERE ל USDמחיר חי:

--
----
-6.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Sphere Finance (SPHERE) טבלת מחירים חיה
Sphere Finance (SPHERE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.115363
$ 0.115363$ 0.115363

$ 0
$ 0$ 0

+0.58%

-6.10%

-29.17%

-29.17%

Sphere Finance (SPHERE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SPHERE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPHEREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.115363, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPHERE השתנה ב +0.58% במהלך השעה האחרונה, -6.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-29.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sphere Finance (SPHERE) מידע שוק

$ 276.77K
$ 276.77K$ 276.77K

--
----

$ 323.40K
$ 323.40K$ 323.40K

7.67B
7.67B 7.67B

8,964,103,688.809635
8,964,103,688.809635 8,964,103,688.809635

שווי השוק הנוכחי של Sphere Finance הוא $ 276.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPHERE הוא 7.67B, עם היצע כולל של 8964103688.809635. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 323.40K.

Sphere Finance (SPHERE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Sphere Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSphere Finance ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSphere Finance ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Sphere Financeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.10%
30 ימים$ 0-18.54%
60 ימים$ 0-21.73%
90 ימים$ 0--

מה זהSphere Finance (SPHERE)

The center of DeFi - earn revenue from multiple innovative streams by holding one token.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Sphere Finance (SPHERE) משאב

האתר הרשמי

Sphere Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sphere Finance (SPHERE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sphere Finance (SPHERE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sphere Finance.

בדוק את Sphere Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

SPHERE למטבעות מקומיים

Sphere Finance (SPHERE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sphere Finance (SPHERE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SPHERE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Sphere Finance (SPHERE)

כמה שווה Sphere Finance (SPHERE) היום?
החי SPHEREהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SPHERE ל USD?
המחיר הנוכחי של SPHERE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sphere Finance?
שווי השוק של SPHERE הוא $ 276.77K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SPHERE?
ההיצע במחזור של SPHERE הוא 7.67B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SPHERE?
‏‏SPHERE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.115363 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SPHERE?
SPHERE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SPHERE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SPHERE הוא -- USD.
האם SPHERE יעלה השנה?
SPHERE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SPHERE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.