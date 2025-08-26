עוד על SPCTRM

Spectrum סֵמֶל

Spectrum מחיר (SPCTRM)

לא רשום

1 SPCTRM ל USDמחיר חי:

--
----
-4.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Spectrum (SPCTRM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:15:36 (UTC+8)

Spectrum (SPCTRM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.14%

-1.70%

-1.70%

Spectrum (SPCTRM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SPCTRM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPCTRMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPCTRM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Spectrum (SPCTRM) מידע שוק

$ 8.88K
$ 8.88K$ 8.88K

--
----

$ 8.88K
$ 8.88K$ 8.88K

999.23M
999.23M 999.23M

999,230,996.4878389
999,230,996.4878389 999,230,996.4878389

שווי השוק הנוכחי של Spectrum הוא $ 8.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPCTRM הוא 999.23M, עם היצע כולל של 999230996.4878389. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.88K.

Spectrum (SPCTRM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Spectrumל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSpectrum ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSpectrum ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Spectrumל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.14%
30 ימים$ 0-10.08%
60 ימים$ 0+25.93%
90 ימים$ 0--

מה זהSpectrum (SPCTRM)

Spectrum is more than just a token, it's the ultimate hangout for degens. and everyone else on the spectrumn. Which we know is everyone in Web5. This project is a testament to the unyielding spirit of all smooth-brained traders, the one's who've stared down market chaos, hopped into bear traps, and survived rugpulls galore, yet still choose to dive deeper and "send it" We're not just celebrating those highs and lows; we're building a unique digital ecosystem and plotting ulti-chain expansion (Base, SUl, and beyond).

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Spectrum (SPCTRM) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Spectrumתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Spectrum (SPCTRM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Spectrum (SPCTRM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Spectrum.

בדוק את Spectrum תחזית המחיר עכשיו‏!

SPCTRM למטבעות מקומיים

Spectrum (SPCTRM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Spectrum (SPCTRM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SPCTRM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Spectrum (SPCTRM)

כמה שווה Spectrum (SPCTRM) היום?
החי SPCTRMהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SPCTRM ל USD?
המחיר הנוכחי של SPCTRM ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Spectrum?
שווי השוק של SPCTRM הוא $ 8.88K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SPCTRM?
ההיצע במחזור של SPCTRM הוא 999.23M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SPCTRM?
‏‏SPCTRM השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SPCTRM?
SPCTRM ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SPCTRM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SPCTRM הוא -- USD.
האם SPCTRM יעלה השנה?
SPCTRM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SPCTRM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:15:36 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.