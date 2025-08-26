עוד על SIGHT

Spectral Sight סֵמֶל

Spectral Sight מחיר (SIGHT)

לא רשום

1 SIGHT ל USDמחיר חי:

--
----
-0.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Spectral Sight (SIGHT) טבלת מחירים חיה
Spectral Sight (SIGHT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00115466
$ 0.00115466$ 0.00115466

$ 0
$ 0$ 0

-0.19%

-0.91%

-1.34%

-1.34%

Spectral Sight (SIGHT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SIGHT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SIGHTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00115466, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SIGHT השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -0.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Spectral Sight (SIGHT) מידע שוק

$ 11.09K
$ 11.09K$ 11.09K

--
----

$ 11.09K
$ 11.09K$ 11.09K

998.60M
998.60M 998.60M

998,598,941.38832
998,598,941.38832 998,598,941.38832

שווי השוק הנוכחי של Spectral Sight הוא $ 11.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SIGHT הוא 998.60M, עם היצע כולל של 998598941.38832. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.09K.

Spectral Sight (SIGHT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Spectral Sightל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSpectral Sight ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSpectral Sight ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Spectral Sightל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.91%
30 ימים$ 0-2.97%
60 ימים$ 0+29.96%
90 ימים$ 0--

מה זהSpectral Sight (SIGHT)

$SIGHT is a community-driven, meme-based token inspired by the concept of “spectral sight” an abstract vision beyond the physical. The project revolves around playful exploration of perception, humor, and art, creating a unique ecosystem where users can interact through creative experiences. While not intended for serious financial use, $SIGHT offers collectible value, artistic engagement, and potential integration with decentralized community activities such as NFT creations and gamified experiences. Its utility lies in fostering creative interactions, collaboration, and lighthearted engagement within the meme token space.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Spectral Sight (SIGHT) משאב

האתר הרשמי

Spectral Sightתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Spectral Sight (SIGHT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Spectral Sight (SIGHT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Spectral Sight.

בדוק את Spectral Sight תחזית המחיר עכשיו‏!

SIGHT למטבעות מקומיים

Spectral Sight (SIGHT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Spectral Sight (SIGHT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SIGHT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Spectral Sight (SIGHT)

כמה שווה Spectral Sight (SIGHT) היום?
החי SIGHTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SIGHT ל USD?
המחיר הנוכחי של SIGHT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Spectral Sight?
שווי השוק של SIGHT הוא $ 11.09K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SIGHT?
ההיצע במחזור של SIGHT הוא 998.60M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SIGHT?
‏‏SIGHT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00115466 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SIGHT?
SIGHT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SIGHT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SIGHT הוא -- USD.
האם SIGHT יעלה השנה?
SIGHT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SIGHT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
