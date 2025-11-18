Speak Ventures מחיר היום

מחיר Speak Ventures (SPEAK) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000595, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPEAK ל USD הוא $ 0.00000595 לכל SPEAK.

Speak Ventures כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,950.44, עם היצע במחזור של 1.00B SPEAK. ב‑24 השעות האחרונות, SPEAK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00010866, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0000054.

ביצועים לטווח קצר, SPEAK נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Speak Ventures (SPEAK) מידע שוק

שווי שוק $ 5.95K$ 5.95K $ 5.95K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.95K$ 5.95K $ 5.95K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Speak Ventures הוא $ 5.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPEAK הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.95K.