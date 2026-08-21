Sparklife מחיר היום

מחיר Sparklife (SPS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPS ל USD הוא $ 0 לכל SPS.

Sparklife כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 23,321, עם היצע במחזור של 8.11B SPS. ב‑24 השעות האחרונות, SPS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SPS נע ב -0.48% בשעה האחרונה ו -11.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Sparklife (SPS) מידע שוק

שווי שוק $ 23.32K$ 23.32K $ 23.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.75K$ 28.75K $ 28.75K אספקת מחזור 8.11B 8.11B 8.11B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sparklife הוא $ 23.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPS הוא 8.11B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.75K.