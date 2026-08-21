SparkDEX Staked FLR מחיר היום

מחיר SparkDEX Staked FLR (STFLR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00760941, עם שינוי של 12.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STFLR ל USD הוא $ 0.00760941 לכל STFLR.

SparkDEX Staked FLR כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,731,557, עם היצע במחזור של 227.16M STFLR. ב‑24 השעות האחרונות, STFLR סחר בין $ 0.00645002 (נמוך) ל $ 0.0077473 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01056251, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00583454.

ביצועים לטווח קצר, STFLR נע ב -0.62% בשעה האחרונה ו +22.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 22.18K.

SparkDEX Staked FLR (STFLR) מידע שוק

שווי שוק $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M נפח (24 שעות) $ 22.18K$ 22.18K $ 22.18K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M אספקת מחזור 227.16M 227.16M 227.16M אספקה כוללת 227,162,124.7989337 227,162,124.7989337 227,162,124.7989337

שווי השוק הנוכחי של SparkDEX Staked FLR הוא $ 1.73M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 22.18K. ההיצע במחזור של STFLR הוא 227.16M, עם היצע כולל של 227162124.7989337. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.73M.