Spare Parts Universe (SPU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SPU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPU השתנה ב -0.83% במהלך השעה האחרונה, -18.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Spare Parts Universe הוא $ 169.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPU הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 169.00K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Spare Parts Universeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSpare Parts Universe ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSpare Parts Universe ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Spare Parts Universeל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-18.48%
|30 ימים
|$ 0
|+84.20%
|60 ימים
|$ 0
|+80.93%
|90 ימים
|$ 0
|--
Art is the main focus, Spare Parts Universe consists of hand crafted art pieces made from "spare parts" which have turned into an animated cartoon show and clothing line based off the art, and nfts are in the works for each sculpture and original music and animated music videos. Oliver Sparks is the main developer and artist but he has a team of people helping him. he is very passionate about his art and a friendly guy who engages with the community every day in the telegram since the coin launched there is only about 600 people in there but it is very active everyday no matter the market conditions. its not people looking to make a quick flip on a dumb meme. i highly suggest taking a quick look at the twitter / X account to see the sculpture's and animations
