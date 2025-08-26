Spare Parts Universe (SPU) מידע על מחיר (USD)

Spare Parts Universe (SPU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SPU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPU השתנה ב -0.83% במהלך השעה האחרונה, -18.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Spare Parts Universe (SPU) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Spare Parts Universe הוא $ 169.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPU הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 169.00K.