Spain Coin (ESP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00139624$ 0.00139624 $ 0.00139624 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.20% שינוי מחיר (1D) -5.41% שינוי מחיר (7D) +114.64% שינוי מחיר (7D) +114.64%

Spain Coin (ESP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ESP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ESPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00139624, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ESP השתנה ב +0.20% במהלך השעה האחרונה, -5.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+114.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Spain Coin (ESP) מידע שוק

שווי שוק $ 56.04K$ 56.04K $ 56.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 56.04K$ 56.04K $ 56.04K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,061.0 999,999,061.0 999,999,061.0

שווי השוק הנוכחי של Spain Coin הוא $ 56.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ESP הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999061.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 56.04K.