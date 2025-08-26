Spaceswap SHAKE (SHAKE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 16,629.7$ 16,629.7 $ 16,629.7 המחיר הנמוך ביותר $ 6.56$ 6.56 $ 6.56 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +6.76% שינוי מחיר (7D) +6.76%

Spaceswap SHAKE (SHAKE) המחיר בזמן אמת של הוא $20.25. במהלך 24 השעות האחרונות, SHAKE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHAKEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 16,629.7, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 6.56.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHAKE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Spaceswap SHAKE (SHAKE) מידע שוק

שווי שוק $ 15.37K$ 15.37K $ 15.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.37K$ 15.37K $ 15.37K אספקת מחזור 759.00 759.00 759.00 אספקה כוללת 759.0 759.0 759.0

שווי השוק הנוכחי של Spaceswap SHAKE הוא $ 15.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHAKE הוא 759.00, עם היצע כולל של 759.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.37K.