SP500 rStock מחיר היום

מחיר SP500 rStock (SPYR) בזמן אמת היום הוא $ 696.64, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPYR ל USD הוא $ 696.64 לכל SPYR.

SP500 rStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 263,328, עם היצע במחזור של 378.00 SPYR. ב‑24 השעות האחרונות, SPYR סחר בין $ 696.64 (נמוך) ל $ 696.64 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 774.59, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 510.85.

ביצועים לטווח קצר, SPYR נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.62.

SP500 rStock (SPYR) מידע שוק

שווי שוק $ 263.33K$ 263.33K $ 263.33K נפח (24 שעות) $ 0.62$ 0.62 $ 0.62 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 263.33K$ 263.33K $ 263.33K אספקת מחזור 378.00 378.00 378.00 אספקה כוללת 377.998972165 377.998972165 377.998972165

שווי השוק הנוכחי של SP500 rStock הוא $ 263.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.62. ההיצע במחזור של SPYR הוא 378.00, עם היצע כולל של 377.998972165. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 263.33K.