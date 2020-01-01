Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) טוקנומיקה
Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) מידע
Sovra Al is a mobile-first, Al-powered Web3 wallet designed to simplify crypto trading-especially within the Virtuals Protocol ecosystem. It acts as both a smart wallet and an autonomous trading assistant, using conversational Al to help users discover, evaluate, and execute trades on Al agent tokens. As Virtuals grow, Sovra grows. Sovra AI is an autonomous, AI-powered, mobile-first Web3 wallet designed for trading digital assets—especially agent tokens within the Virtuals Protocol ecosystem. It integrates AI-driven market analysis, autonomous trading features, and a conversational interface into a secure, user-friendly mobile app.
Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Sovra Ai by Virtuals (SOVRA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של SOVRA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות SOVRAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את SOVRAטוקניומיקה, חקרו אתSOVRAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
