Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00185863$ 0.00185863 $ 0.00185863 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.39% שינוי מחיר (1D) -14.63% שינוי מחיר (7D) -35.54% שינוי מחיר (7D) -35.54%

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SOVRA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOVRAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00185863, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOVRA השתנה ב +0.39% במהלך השעה האחרונה, -14.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-35.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) מידע שוק

שווי שוק $ 722.57K$ 722.57K $ 722.57K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 722.57K$ 722.57K $ 722.57K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sovra Ai by Virtuals הוא $ 722.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOVRA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 722.57K.