Sovra Ai by Virtuals מחיר (SOVRA)
+0.39%
-14.63%
-35.54%
-35.54%
Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SOVRA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOVRAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00185863, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOVRA השתנה ב +0.39% במהלך השעה האחרונה, -14.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-35.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Sovra Ai by Virtuals הוא $ 722.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOVRA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 722.57K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Sovra Ai by Virtualsל USDהיה $ -0.000123496107827786.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSovra Ai by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSovra Ai by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Sovra Ai by Virtualsל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000123496107827786
|-14.63%
|30 ימים
|$ 0
|+55.05%
|60 ימים
|$ 0
|+249.49%
|90 ימים
|$ 0
|--
Sovra Al is a mobile-first, Al-powered Web3 wallet designed to simplify crypto trading-especially within the Virtuals Protocol ecosystem. It acts as both a smart wallet and an autonomous trading assistant, using conversational Al to help users discover, evaluate, and execute trades on Al agent tokens. As Virtuals grow, Sovra grows. Sovra AI is an autonomous, AI-powered, mobile-first Web3 wallet designed for trading digital assets—especially agent tokens within the Virtuals Protocol ecosystem. It integrates AI-driven market analysis, autonomous trading features, and a conversational interface into a secure, user-friendly mobile app.
