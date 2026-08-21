South Africa Fan Token מחיר היום

מחיר South Africa Fan Token (SAFA) בזמן אמת היום הוא $ 0.089708, עם שינוי של 4.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SAFA ל USD הוא $ 0.089708 לכל SAFA.

South Africa Fan Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 341,201, עם היצע במחזור של 3.80M SAFA. ב‑24 השעות האחרונות, SAFA סחר בין $ 0.087467 (נמוך) ל $ 0.094 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.24, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.087467.

ביצועים לטווח קצר, SAFA נע ב +1.67% בשעה האחרונה ו -21.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 174.26K.

South Africa Fan Token (SAFA) מידע שוק

שווי שוק $ 341.20K$ 341.20K $ 341.20K נפח (24 שעות) $ 174.26K$ 174.26K $ 174.26K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M אספקת מחזור 3.80M 3.80M 3.80M אספקה כוללת 19,830,000.0 19,830,000.0 19,830,000.0

שווי השוק הנוכחי של South Africa Fan Token הוא $ 341.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 174.26K. ההיצע במחזור של SAFA הוא 3.80M, עם היצע כולל של 19830000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.78M.