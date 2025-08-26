Soulja Coin (SBOY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00550257$ 0.00550257 $ 0.00550257 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.18% שינוי מחיר (1D) +0.04% שינוי מחיר (7D) +0.50% שינוי מחיר (7D) +0.50%

Soulja Coin (SBOY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SBOY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SBOYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00550257, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SBOY השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, +0.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Soulja Coin (SBOY) מידע שוק

שווי שוק $ 69.44K$ 69.44K $ 69.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 69.44K$ 69.44K $ 69.44K אספקת מחזור 987.76M 987.76M 987.76M אספקה כוללת 987,764,800.0 987,764,800.0 987,764,800.0

שווי השוק הנוכחי של Soulja Coin הוא $ 69.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SBOY הוא 987.76M, עם היצע כולל של 987764800.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 69.44K.