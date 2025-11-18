Soulbucks מחיר היום

מחיר Soulbucks (SBX) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 12.48% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SBX ל USD הוא -- לכל SBX.

Soulbucks כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,544.07, עם היצע במחזור של 128.41M SBX. ב‑24 השעות האחרונות, SBX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00791712, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SBX נע ב +12.50% בשעה האחרונה ו +12.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Soulbucks (SBX) מידע שוק

שווי שוק $ 11.54K$ 11.54K $ 11.54K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 89.90K$ 89.90K $ 89.90K אספקת מחזור 128.41M 128.41M 128.41M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

