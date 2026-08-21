Soul Scanner מחיר היום

מחיר Soul Scanner (SOUL) בזמן אמת היום הוא $ 0.17915, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOUL ל USD הוא $ 0.17915 לכל SOUL.

Soul Scanner כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 179,150, עם היצע במחזור של 1.00M SOUL. ב‑24 השעות האחרונות, SOUL סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.3, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.152258.

ביצועים לטווח קצר, SOUL נע ב -- בשעה האחרונה ו -2.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 265.15.

Soul Scanner (SOUL) מידע שוק

שווי שוק $ 179.15K$ 179.15K $ 179.15K נפח (24 שעות) $ 265.15$ 265.15 $ 265.15 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 179.15K$ 179.15K $ 179.15K אספקת מחזור 1.00M 1.00M 1.00M אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Soul Scanner הוא $ 179.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 265.15. ההיצע במחזור של SOUL הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 179.15K.