Sorra (SOR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02145654$ 0.02145654 $ 0.02145654 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -0.24% שינוי מחיר (7D) -0.24%

Sorra (SOR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SOR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SORהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02145654, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sorra (SOR) מידע שוק

שווי שוק $ 8.70K$ 8.70K $ 8.70K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.24K$ 11.24K $ 11.24K אספקת מחזור 77.45M 77.45M 77.45M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sorra הוא $ 8.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOR הוא 77.45M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.24K.