Sophie Klein מחיר (KLEIN)
--
--
+23.56%
+23.56%
Sophie Klein (KLEIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KLEIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KLEINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, KLEIN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+23.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Sophie Klein הוא $ 8.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KLEIN הוא 998.99M, עם היצע כולל של 998987889.687768. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.10K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Sophie Kleinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSophie Klein ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSophie Klein ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Sophie Kleinל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|+10.95%
|60 ימים
|$ 0
|+23.30%
|90 ימים
|$ 0
|--
$KLEIN is an innovative digital platform that combines artificial intelligence with decentralized blockchain technology to redefine the way users interact with NFTs. By leveraging proprietary AI models and smart contracts, $KLEIN enables the creation of dynamic, adaptive NFTs that can evolve based on user interaction, preferences, and even external influences. This project aims to blur the lines between virtual and physical experiences, giving users an unprecedented level of personalization in the digital asset space.
