Sono Pazzi Questi Romani סֵמֶל

Sono Pazzi Questi Romani מחיר (SPQR)

לא רשום

1 SPQR ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) טבלת מחירים חיה
Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.10%

+9.91%

+9.91%

Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SPQR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPQRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPQR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) מידע שוק

$ 49.31K
$ 49.31K$ 49.31K

--
----

$ 49.31K
$ 49.31K$ 49.31K

999.13M
999.13M 999.13M

999,134,070.430433
999,134,070.430433 999,134,070.430433

שווי השוק הנוכחי של Sono Pazzi Questi Romani הוא $ 49.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPQR הוא 999.13M, עם היצע כולל של 999134070.430433. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.31K.

Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Sono Pazzi Questi Romaniל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSono Pazzi Questi Romani ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSono Pazzi Questi Romani ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Sono Pazzi Questi Romaniל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.10%
30 ימים$ 0+28.55%
60 ימים$ 0+45.37%
90 ימים$ 0--

מה זהSono Pazzi Questi Romani (SPQR)

Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) is a hilariously chaotic memecoin by MachiBigBrother, blending Roman history with modern crypto humor. Inspired by the iconic line “They’re crazy, these Romans!” from Asterix, SPQR thrives on pump.fun, delivering wild FOMO and meme-driven excitement. With a nod to Roman grandeur and a wink to crypto absurdity, it unites a community ready for legendary laughs and epic pumps.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) משאב

האתר הרשמי

Sono Pazzi Questi Romaniתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sono Pazzi Questi Romani.

בדוק את Sono Pazzi Questi Romani תחזית המחיר עכשיו‏!

SPQR למטבעות מקומיים

Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SPQR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Sono Pazzi Questi Romani (SPQR)

כמה שווה Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) היום?
החי SPQRהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SPQR ל USD?
המחיר הנוכחי של SPQR ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sono Pazzi Questi Romani?
שווי השוק של SPQR הוא $ 49.31K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SPQR?
ההיצע במחזור של SPQR הוא 999.13M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SPQR?
‏‏SPQR השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SPQR?
SPQR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SPQR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SPQR הוא -- USD.
האם SPQR יעלה השנה?
SPQR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SPQR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
