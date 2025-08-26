עוד על SONNE

SONNE מידע על מחיר

SONNE אתר רשמי

SONNE טוקניומיקה

SONNE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Sonne Finance סֵמֶל

Sonne Finance מחיר (SONNE)

לא רשום

1 SONNE ל USDמחיר חי:

$0.00050178
$0.00050178$0.00050178
-1.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Sonne Finance (SONNE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:23:41 (UTC+8)

Sonne Finance (SONNE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.447185
$ 0.447185$ 0.447185

$ 0
$ 0$ 0

+0.12%

-1.23%

-0.17%

-0.17%

Sonne Finance (SONNE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SONNE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SONNEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.447185, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SONNE השתנה ב +0.12% במהלך השעה האחרונה, -1.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sonne Finance (SONNE) מידע שוק

$ 40.86K
$ 40.86K$ 40.86K

--
----

$ 50.15K
$ 50.15K$ 50.15K

81.47M
81.47M 81.47M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sonne Finance הוא $ 40.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SONNE הוא 81.47M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.15K.

Sonne Finance (SONNE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Sonne Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSonne Finance ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSonne Finance ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Sonne Financeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.23%
30 ימים$ 0-4.13%
60 ימים$ 0-32.58%
90 ימים$ 0--

מה זהSonne Finance (SONNE)

Sonne Finance is the first native decentralized lending protocol on Optimism for individuals, institutions and protocols to access financial services. It is a permissionless, open source and Optimistic protocol serving users on Optimism. Users can deposit their assets, use them as collateral and borrow against them.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Sonne Finance (SONNE) משאב

האתר הרשמי

Sonne Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sonne Finance (SONNE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sonne Finance (SONNE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sonne Finance.

בדוק את Sonne Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

SONNE למטבעות מקומיים

Sonne Finance (SONNE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sonne Finance (SONNE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SONNE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Sonne Finance (SONNE)

כמה שווה Sonne Finance (SONNE) היום?
החי SONNEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SONNE ל USD?
המחיר הנוכחי של SONNE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sonne Finance?
שווי השוק של SONNE הוא $ 40.86K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SONNE?
ההיצע במחזור של SONNE הוא 81.47M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SONNE?
‏‏SONNE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.447185 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SONNE?
SONNE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SONNE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SONNE הוא -- USD.
האם SONNE יעלה השנה?
SONNE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SONNE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:23:41 (UTC+8)

Sonne Finance (SONNE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.