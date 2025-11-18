Songjam by Virtuals מחיר היום

מחיר Songjam by Virtuals (SANG) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 10.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SANG ל USD הוא -- לכל SANG.

Songjam by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 59,691, עם היצע במחזור של 682.87M SANG. ב‑24 השעות האחרונות, SANG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SANG נע ב -1.51% בשעה האחרונה ו -29.72% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Songjam by Virtuals (SANG) מידע שוק

שווי שוק $ 59.69K$ 59.69K $ 59.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 87.41K$ 87.41K $ 87.41K אספקת מחזור 682.87M 682.87M 682.87M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

