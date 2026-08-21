something to believe in מחיר היום

מחיר something to believe in (BELIEVE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 15.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BELIEVE ל USD הוא $ 0 לכל BELIEVE.

something to believe in כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 563,361, עם היצע במחזור של 850.54M BELIEVE. ב‑24 השעות האחרונות, BELIEVE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00271686, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BELIEVE נע ב -0.15% בשעה האחרונה ו +76.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 44.23K.

something to believe in (BELIEVE) מידע שוק

שווי שוק $ 563.36K$ 563.36K $ 563.36K נפח (24 שעות) $ 44.23K$ 44.23K $ 44.23K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 563.36K$ 563.36K $ 563.36K אספקת מחזור 850.54M 850.54M 850.54M אספקה כוללת 850,536,118.251789 850,536,118.251789 850,536,118.251789

שווי השוק הנוכחי של something to believe in הוא $ 563.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 44.23K. ההיצע במחזור של BELIEVE הוא 850.54M, עם היצע כולל של 850536118.251789. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 563.36K.