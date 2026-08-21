Sombrero Memes מחיר היום

מחיר Sombrero Memes (SOMBRERO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOMBRERO ל USD הוא $ 0 לכל SOMBRERO.

Sombrero Memes כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,163.59, עם היצע במחזור של 995.84M SOMBRERO. ב‑24 השעות האחרונות, SOMBRERO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00407304, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SOMBRERO נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Sombrero Memes (SOMBRERO) מידע שוק

שווי שוק $ 17.16K$ 17.16K $ 17.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.16K$ 17.16K $ 17.16K אספקת מחזור 995.84M 995.84M 995.84M אספקה כוללת 995,836,535.414749 995,836,535.414749 995,836,535.414749

שווי השוק הנוכחי של Sombrero Memes הוא $ 17.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOMBRERO הוא 995.84M, עם היצע כולל של 995836535.414749. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.16K.