Som Bonkmon Fraud (SBF) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Som Bonkmon Fraud (SBF), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

Som Bonkmon Fraud (SBF) מידע

Som Bonkmon Fraud, Sam will rot in jail for scamming investors

אתר רשמי:
https://sombonkmonfraud.com

Som Bonkmon Fraud (SBF) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Som Bonkmon Fraud (SBF), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 28.72K
ההיצע הכולל:
$ 765.25M
אספקה במחזור:
$ 765.25M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 28.72K
שיא כל הזמנים:
$ 0.00064324
שפל כל הזמנים:
$ 0.00002076
מחיר נוכחי:
$ 0
Som Bonkmon Fraud (SBF) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Som Bonkmon Fraud (SBF) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של SBF אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות SBFהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את SBFטוקניומיקה, חקרו אתSBFהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

SBF חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן SBF עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SBF משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.