Som Bonkmon Fraud סֵמֶל

Som Bonkmon Fraud מחיר (SBF)

לא רשום

1 SBF ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Som Bonkmon Fraud (SBF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:37:15 (UTC+8)

Som Bonkmon Fraud (SBF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+12.53%

+12.53%

Som Bonkmon Fraud (SBF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SBF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SBFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SBF השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Som Bonkmon Fraud (SBF) מידע שוק

$ 27.19K
$ 27.19K$ 27.19K

--
----

$ 27.19K
$ 27.19K$ 27.19K

765.25M
765.25M 765.25M

765,247,328.592475
765,247,328.592475 765,247,328.592475

שווי השוק הנוכחי של Som Bonkmon Fraud הוא $ 27.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SBF הוא 765.25M, עם היצע כולל של 765247328.592475. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.19K.

Som Bonkmon Fraud (SBF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Som Bonkmon Fraudל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSom Bonkmon Fraud ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSom Bonkmon Fraud ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Som Bonkmon Fraudל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+6.58%
60 ימים$ 0+40.08%
90 ימים$ 0--

מה זהSom Bonkmon Fraud (SBF)

Som Bonkmon Fraud, Sam will rot in jail for scamming investors

Som Bonkmon Fraud (SBF) משאב

האתר הרשמי

Som Bonkmon Fraudתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Som Bonkmon Fraud (SBF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Som Bonkmon Fraud (SBF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Som Bonkmon Fraud.

בדוק את Som Bonkmon Fraud תחזית המחיר עכשיו‏!

Som Bonkmon Fraud (SBF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Som Bonkmon Fraud (SBF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SBF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Som Bonkmon Fraud (SBF)

כמה שווה Som Bonkmon Fraud (SBF) היום?
החי SBFהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SBF ל USD?
המחיר הנוכחי של SBF ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Som Bonkmon Fraud?
שווי השוק של SBF הוא $ 27.19K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SBF?
ההיצע במחזור של SBF הוא 765.25M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SBF?
‏‏SBF השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SBF?
SBF ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SBF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SBF הוא -- USD.
האם SBF יעלה השנה?
SBF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SBF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.