Som Bonkmon Fraud (SBF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +12.53% שינוי מחיר (7D) +12.53%

Som Bonkmon Fraud (SBF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SBF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SBFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SBF השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Som Bonkmon Fraud (SBF) מידע שוק

שווי שוק $ 27.19K$ 27.19K $ 27.19K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.19K$ 27.19K $ 27.19K אספקת מחזור 765.25M 765.25M 765.25M אספקה כוללת 765,247,328.592475 765,247,328.592475 765,247,328.592475

שווי השוק הנוכחי של Som Bonkmon Fraud הוא $ 27.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SBF הוא 765.25M, עם היצע כולל של 765247328.592475. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.19K.