Solycat (SOLYCAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.0017371 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.73% שינוי מחיר (1D) -6.09% שינוי מחיר (7D) +4.28%

Solycat (SOLYCAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLYCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLYCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0017371, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLYCAT השתנה ב -0.73% במהלך השעה האחרונה, -6.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solycat (SOLYCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 13.98K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.98K אספקת מחזור 999.52M אספקה כוללת 999,524,340.83888

שווי השוק הנוכחי של Solycat הוא $ 13.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLYCAT הוא 999.52M, עם היצע כולל של 999524340.83888. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.98K.