Solyard Finance מחיר (YARD)

1 YARD ל USDמחיר חי:

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Solyard Finance (YARD) טבלת מחירים חיה
Solyard Finance (YARD) מידע על מחיר (USD)

Solyard Finance (YARD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, YARD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YARDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.094152, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YARD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solyard Finance (YARD) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Solyard Finance הוא $ 504.80, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YARD הוא 72.50M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.96K.

Solyard Finance (YARD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Solyard Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSolyard Finance ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSolyard Finance ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Solyard Financeל USDהיה $ 0.

הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-85.50%
60 ימים$ 0-86.04%
90 ימים$ 0--

מה זהSolyard Finance (YARD)

Solyard Finance is the new leveraged yield farming on Solana. It helps lenders earn safe and stable yields, and offers borrowers undercollateralized loans for leveraged yield farming positions, vastly multiplying their farming principals and resulting profits.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Solyard Finance (YARD) משאב

האתר הרשמי

Solyard Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Solyard Finance (YARD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Solyard Finance (YARD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Solyard Finance.

בדוק את Solyard Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

YARD למטבעות מקומיים

Solyard Finance (YARD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Solyard Finance (YARD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YARD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Solyard Finance (YARD)

כמה שווה Solyard Finance (YARD) היום?
החי YARDהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YARD ל USD?
המחיר הנוכחי של YARD ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Solyard Finance?
שווי השוק של YARD הוא $ 504.80 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YARD?
ההיצע במחזור של YARD הוא 72.50M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YARD?
‏‏YARD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.094152 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YARD?
YARD ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של YARD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YARD הוא -- USD.
האם YARD יעלה השנה?
YARD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YARD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Solyard Finance (YARD) עדכונים חשובים מהתעשייה

08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.