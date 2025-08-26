Solyard Finance (YARD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.094152$ 0.094152 $ 0.094152 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -3.56% שינוי מחיר (7D) -3.56%

Solyard Finance (YARD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, YARD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YARDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.094152, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YARD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solyard Finance (YARD) מידע שוק

שווי שוק $ 504.80$ 504.80 $ 504.80 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.96K$ 6.96K $ 6.96K אספקת מחזור 72.50M 72.50M 72.50M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Solyard Finance הוא $ 504.80, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YARD הוא 72.50M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.96K.