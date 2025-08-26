עוד על SOLY

SOLY AI סֵמֶל

SOLY AI מחיר (SOLY)

1 SOLY ל USDמחיר חי:

-10.50%1D
SOLY AI (SOLY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:02:27 (UTC+8)

SOLY AI (SOLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.00117082
$ 0.00117082$ 0.00117082

+2.73%

+2.73%

SOLY AI (SOLY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00117082, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -10.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SOLY AI (SOLY) מידע שוק

$ 27.55K
$ 27.55K$ 27.55K

$ 27.55K
$ 27.55K$ 27.55K

999.12M
999.12M 999.12M

999,122,609.707098
999,122,609.707098 999,122,609.707098

שווי השוק הנוכחי של SOLY AI הוא $ 27.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLY הוא 999.12M, עם היצע כולל של 999122609.707098. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.55K.

SOLY AI (SOLY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SOLY AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSOLY AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSOLY AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SOLY AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.55%
30 ימים$ 0+0.34%
60 ימים$ 0+101.14%
90 ימים$ 0--

מה זהSOLY AI (SOLY)

The first personalized DeFAI Agent platform on Solana. Empowering Decisions with On-Chain Intelligence Soly is the brainchild of Madlabs #6789, a leading expert in Blockchain, DePIN, and AI with a proven track record of pioneering decentralized technologies. With deep technical acumen and visionary foresight, Madlabs #6789 has crafted Soly to redefine the future of AI-driven platforms. Soly utilizes the advanced AI Agent SDK & framework by Eliza of ai16z. This unique approach allows Soly to train multiple AI Agents simultaneously, enabling them to become smarter, faster, and more adaptive. These Agents drive crypto market research and DeFi transacting, enabling real-time insights and precise execution. They also power DAO governance systems, automating proposal reviews and smart voting. Additionally, Soly introduces on-chain multi-modal Agents capable of processing language, speech, images, and video. With the visionary leadership of Madlabs #6789 and OpenLoop's robust infrastructure, Soly sets a new standard for decentralized AI, redefining the future of on-chain intelligence and automation in the crypto world.

SOLY AI (SOLY) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

SOLY AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SOLY AI (SOLY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SOLY AI (SOLY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SOLY AI.

בדוק את SOLY AI תחזית המחיר עכשיו‏!

SOLY למטבעות מקומיים

SOLY AI (SOLY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SOLY AI (SOLY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SOLY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SOLY AI (SOLY)

כמה שווה SOLY AI (SOLY) היום?
החי SOLYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SOLY ל USD?
המחיר הנוכחי של SOLY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SOLY AI?
שווי השוק של SOLY הוא $ 27.55K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SOLY?
ההיצע במחזור של SOLY הוא 999.12M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SOLY?
‏‏SOLY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00117082 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SOLY?
SOLY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SOLY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SOLY הוא -- USD.
האם SOLY יעלה השנה?
SOLY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SOLY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:02:27 (UTC+8)

SOLY AI (SOLY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

